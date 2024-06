Chiara Ferragni silura il fedelissimo Fabio Maria Damato. Quella bordata di Fedez…

13 giugno 2024 a

a

a

È ufficiale: si separano le strade di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato. La conferma è arrivata da un comunicato delle società della nota influencer, Fenice e TBS Crew. «A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali - si legge nella nota -. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale».

Ferragni, rottura "salata" con Damato: spunta la maxi-liquidazione

La notizia dell’uscita di Damato arriva pochi mesi dopo le dichiarazioni di Fedez, marito di Chiara Ferragni, durante un’intervista al programma Belve di Francesca Fagnani. In quell’occasione, il rapper aveva menzionato Damato nel contesto del cosiddetto Pandoro-gate, un caso che ha stravolto la vita professionale della moglie influendo negativamente anche nel rapporto di coppia, arrivando alla separazione. «Non voglio entrare nel merito della vicenda giudiziaria», aveva detto Fedez, «ma voglio dire una cosa su Chiara. Ho sempre voluto difenderla. È giusto che io mi sia preso la merda per questa vicenda, abbiamo scelto di essere The Ferragnez...». Fedez aveva espresso il suo disagio per l’impossibilità di rispondere immediatamente alle accuse: «Mi ha fatto star male, in questa situazione, l’impossibilità di rispondere di qualcosa che non ho commesso. Per rispondere, dovevo aspettare che un’altra persona gestisse tutto. Io mi sarei difeso da subito, avrei fatto cose completamente diverse», riferendosi chiaramente alla strategia adottata dall’influencer e dal suo team di gestione.

"Ero incinta e...": nel libro di Lucarelli la testimonianza dell'ex dipendente di Ferragni

Il cantante aveva anche chiarito che, sebbene la gestione della crisi avesse contribuito a creare un clima pesante, non era stata questa la ragione principale per la fine del loro matrimonio: «Chiara poteva gestire meglio la situazione, tutti vedono la cattiva fede: io sono sicuro che non ci sia cattiva fede. Lei ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue». Anche dei manager? «Di un manager, uno solo», sosteneva Fedez facendo un chiaro riferimento a Damato, il quale non ha mai risposto alle accuse del rapper. E ora Ferragni gli ha dato il benservito dalle sue società.