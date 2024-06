Meteo, “si esaurisce subito”. Sottocorona svela la buona notizia sul weekend

14 giugno 2024 a

I cieli italiani sono minacciati da una perturbazione proveniente dall’Atlantico. Quindi che tempo farà nei prossimi giorni? A dare una risposta è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto durante la puntata odierna di Omnibus, talk show mattutino: “Ieri si è vista arrivare questa perturbazione dall’Atlantico ed entrare sull’Inghilterra, in parte sulla Francia, è una perturbazione di giugno, quindi non particolarmente intensa, però ha una sua struttura. Così come in parte l’aveva quella zona di nuvole che ieri ha dato ancora qualche precipitazione al sud, questa è di origine africana, è una situazione che si è ripetuta più volte nei giorni scorsi”.

Si passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, venerdì 14 giugno, è previsto tempo sereno o poco nuvoloso, è una formula classica, al sud e al centro, sulle zone di pianura del nord. Sulle zone montuose del nord qualche debole precipitazione nel pomeriggio ci potrebbe essere. E si cominciano a intravedere sulla Francia gli effetti dell’arrivo di quella zona nuvolosa. I cui effetti saranno un po’ più presenti nella giornata di domani, sabato 15 giugno. Le zone alpine hanno dei fenomeni localmente intensi, non è il solito ciclo del pomeriggio, con nuvole e qualche debole precipitazione. Al centro e al sud qualche nuvola, un tempo non perfetto, però non è sicuramente una brutta giornata. Nella giornata di domenica 16 giugno si esaurisce l’effetto di quella perturbazione, quindi le zone alpine e prealpine ritornano con qualche nuvola ed eventuali precipitazioni nel pomeriggio. Qualche nuvola anche in pianura. In Sardegna, sulle zone interne del centro c’è qualche debolissima pioggia, ma nel complesso il tempo rimane sostanzialmente stabile”.

Sottocorona dà infine uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al sud si sono riallineate su valori normali rispetto a qualche picco dei giorni scorsi, sono abbastanza uniformemente distribuite, al nord un poco più basse, ma non sono valori disprezzabili neanche lì. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di un leggero aumento un po’ ovunque. Di nuovo le isole maggiori tengono a risalire un po’ di più nei valori delle massime. Un lento aumento c’è un po’ ovunque”.