Prima di domani, Feltri rovina la festa di Fratoianni: “Ilaria Salis persona indegna, turbato dall'elezione”

Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, viene chiamato a commentare l’esito delle elezioni Europee dello scorso weekend durante la puntata dell’11 giugno di Prima di domani, il programma televisivo pre-serale di Rete4 con Bianca Berlinguer alla conduzione. In particolare il giornalista si focalizza su alcuni dei personaggi principali di questo voto: "La vittoria di Giorgia Meloni era quasi scontata, mi ha molto sorpreso che Elly Schlein sia riuscita a prendere qualche voto, rubandolo sicuramente al Movimento 5 Stelle. Sono turbato e diciamo anche scosso per il fatto che sia stata eletta Ilaria Salis, che a me sembra una persona indegna, visto e considerato che ha riportato quattro condanne”. Le parole su Salis, eletta con Avs, sono pronunciate alla presenza di Nicola Fratoianni, leader, insieme ad Angelo Bonelli, della lista che ha candidato la maestra anarchica, agli arresti domiciliari in Ungheria.