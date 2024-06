Salvini ringrazia "l'eroico" Mentana. Frecciata a La7: "Interpretazione non sempre..."

10 giugno 2024 a

Enrico Mentana inarrestabile. Come da tradizione, il direttore del Tg di La7 ha seguito in diretta e senza alcuna interruzione la notte elettorale. A partire dai primi exit poll e procedendo con notizie e analisi, il giornalista ha offerto un approfondimento continuo sulle elezioni. Di questo ne sono consapevoli i telespettatori, ma anche Matteo Salvini. "Ringrazio l'eroico Mentana, che ha dormito meno di me e non so come faccia. Lo ringrazio per il servizio che offre", ha detto in apertura del suo discorso. Poi, il leader della Lega ha lanciato una frecciata al palinsesto della rete di Urbano Cairo: "Diciamo che le trasmissioni che vanno in onda dalla mattina alla sera sulla sua emittente della Lega non sempre danno una rappresentazione rispondente ai fatti e alla realtà, ma questa è una mia libera interpretazione", ha affermato.

Ed Enrico Mentana è stato ricitato dal vicepremier anche quando, durante la conferenza stampa, ha iniziato a interfacciarsi con i giornalisti. "Se c'è qualche domanda, nonostante la scarsa autonomia datami dalle due ore di sonno...", ha chiesto per dare spazio alla stampa. "È in onda Mentana, devo esserci anche io a oltranza. Rispondo assolutamente volentieri", ha ironizzato Salvini. E il primo giornalista, stando a quanto si intuisce dal video pubblicato sulla pagina X di La7, è stato proprio Carmelo Schininà. "Partiamo da chi ha tenuto duro", ha scherzato il leader della Lega.