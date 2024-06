Elezioni, Cerno da Mentana: "Europa rovescia, non è una barzelletta"

10 giugno 2024 a

In Europa tira vento di destra ed è "un'Europa rovescia". Così l'ha definita il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, ospite stamattina di Enrico Mentana. "Le tre grandi democrazie europee hanno dato il segnale di un grande disagio e votano a destra", ha fatto notare. Fratelli d'Italia, la forza politica guidata da Giorgia Meloni, è il primo partito della penisola. "In Italia, un'Italia che aveva lo svantaggio competitivo di essere al governo da quasi due anni, il premier va avanti ancora. Con un Vannacci e una Lega che vanno molto a destra, non solo non perde, ma fa vedere che è un partito conservatore che sta crescendo in un'area di governo", ha infatti sottolineato il giornalista.

Nell'analisi di Cerno anche il terremoto che ha sconquassato la Francia. Emmanuel Macron, dopo essere stato doppiato e umiliato da Marine Le Pen, ha annunciato le elezioni anticipate. "In Francia in pochi minuti si è sciolta l'Assemblea nazionale", ha ricordato. In Germania, poi, "c'è un premier giusto perché devono". "Sono Italia, Francia e Germania, quelle delle barzellette. Non è una barzelletta: l'Europa esce con una maggioranza numerica dove Ursula von der Leyen si affretta a dire 'Si può fare come prima', ma dove è evidente la richiesta di cambiamento gigantesca. Se non la fai vedere, avrai Bruxelles che va avanti per la sua strada e l'Europa vera che inizia a scomporsi", ha continuato.

Altro elemento da mettere in luce, poi, per il direttore del quotidiano romano, è che "esiste un centrodestra nell'era post berlusconiana che ha una sua logica: che cresce come coalizione dopo quasi due anni di governo, dove tutti i leader portano a casa una vittoria. Meloni, Tajani e Salvini, che aveva contro tutti e soprattutto i suoi dirigenti. Si ritrova con una Lega forte. L'Italia dimostra che quell'alleanza lì si può fare", ha aggiunto.