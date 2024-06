Europee, i veri sconfitti. Senaldi a valanga: "Quattro grandi narcisi"

10 giugno 2024 a

Chi ha vinto e chi ha perso le elezioni europee 2024? Tra i primi vanno incluse la premier Giorgia Meloni, che ha accresciuto il suo consenso, e la segretaria del Pd Elly Schlein che è andata oltre le aspettative. Tra i secondi? Pietro Senaldi intervenendo a Prima di domani, su Rete 4, non ha dubbi: "Il dato secondo me è più importante è che i quattro grandi Narcisi della nostra politica, che sono Carlo Calenda, Matteo Renzi, Michele Santoro e Giuseppe Conte hanno perso - argomenta il condirettore di Libero - Mentre tra gli altri nel bene o nel male c'è chi ha vinto e chi comunque si è difeso".

Insomma, i centristi di Azione e degli Stati Uniti d'Europa non sono riusciti a raggiungere l'asticella del 4 per cento, la soglia di sbarramento oltre la quale scatta l’elezione di almeno un eurodeputato. I Movimento 5 stelle invece è andato sotto la soglia psicologica del dieci percento. Il peggior risultato in tredici anni.