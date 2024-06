Valeria Marini manda in tilt la sinistra: "I miei miti", bomba dopo le elezioni

10 giugno 2024 a

La vittoria di Fratelli d’Italia a queste elezioni europee "è un risultato che mi aspettavo, un trionfo meritato ed è anche la conferma dell’ottimo lavoro che sta facendo la Meloni con il suo Governo. Viva le donne stellari!". Così Valeria Marini, che non ha mai nascosto la sua grande stima verso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commenta con l’Adnkronos i risultati di queste elezioni europee. "Sicuramente questo risultato è molto importante per il nostro Paese perché dà più stabilità e forza all’Italia", sottolinea l’attrice, sottolineando che quello che piace di Meloni "è che una persona che si è fatta da sola e che è riuscita a realizzare insieme ai suoi sogni anche quelli del suo Paese, parla quattro lingue e ha una cultura politica incredibile che si è costruita con i sacrifici. Io ho sempre avuto due miti: la Montalcini, la Loren, ora c’è anche la Meloni".

E sulla destra che avanza in Europa, Marini dice: "Per me più che le correnti politiche contano le persone. Il trionfo della Meloni è il risultato della sua determinazione. Lei è molto stimata da tutti perché con grande impegno sta portando avanti tutte le cose che sono state promesse dal Governo. Certo il momento non è facile, le cose da fare sono tante, ma sono sicura che farà tutto quello che ha promesso", conclude.