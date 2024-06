Kate Middleton, "le sarebbe piaciuto": le ultime parole di William. Cosa filtra

07 giugno 2024 a

C'è grande incertezza sulla salute della principessa del Galles Kate Middleton e sulle sorti della monarchia britannica. Da quando è stato diffuso il videomessaggio in cui la futura regina annunciava al mondo intero che le era stato diagnosticato un tumore, la moglie di William non è più apparsa in pubblico o fatto sapere nulla sul suo conto. Anche l'erede al trono non si sbilancia. In occasione dell'anniversario del D-Day, per il quale è stato organizzato un evento a Portsmouth, il principe si è unito a re Carlo III e alla regina Camilla. Proprio in quella cornice ha fornito un ultimo aggiornamento sulle condizioni di Kate, rivelando che "avrebbe amato" partecipare con lui. Lo riporta il Daily Mail.

Nel filmato, pubblicato su X, si vede il principe William che con serenità dice: "Sta meglio, grazie. Le sarebbe piaciuto essere qui oggi". Niente conferma la voce che ieri ha fatto il giro del web. La principessa del Galles "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team di Kate sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno", ha scritto Us Magazine, citando una fonte reale e sollevando in questo modo dubbi sulle recenti notizie secondo le quali la futura regina sia sulla strada della guarigione. "Kate si sente abbastanza forte da essere molto coinvolta con i bambini - ha riferito invece un insider al settimanale statunitense - È un genitore attivo".