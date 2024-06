Matteo Salvini, blitz della candidata pro cannabis: "Censura questo", come replica il leader della Lega

05 giugno 2024 a

Fuori programma alla conferenza stampa alla Stampa estera a Roma del vicepremier e ministro Matteo Salvini, interrotto da una contestatrice che ha messo sul tavolo della sala di Palazzo Grazioli un vaso contenente una pianta. "Cos’è? Il basilico? Io adoro il pesto alla genovese". La donna, Antonella Soldo, portavoce dell'associazione Meglio Legale e candidata con la lista Stati Uniti d'Europa alle europee, aveva in mano un cartello con su scritto "Salvini censura questo" e il simbolo usato dalla Lega del sole delle Alpi, un fiore a sei petali. "Questa è cannabis made in Italy coltivata da imprenditori italiani...". A quel punto il leader del Carroccio la stoppa: "La cannabis te la fumi a casa tua, la droga a casa mia è morte".

Video su questo argomento Salvini contestato alla Stampa Estera su cannabis legale, il ministro: "Fate l'amore, non le canne"

La contestatrice ha improvvisato un discorso davanti ai fotografi e ai giornalisti della stampa estera, in favore della marijuana libera, con Salvini che ripeteva: "La droga è morte". Quando la ragazza è stata allontanata, pacificamente, Salvini ha ripetuto: "Fai l’amore, non farti le canne. Peace and love. La droga fa male", invitando la giovane a fare una visita alla comunità per tossicodipendenti di San Patrignano per vedere con i suoi occhi gli effetti delle sostanze.