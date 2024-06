L'Aria che tira, Barbareschi contro Baldino: "Vergognosi". "Non date le pagelle"

05 giugno 2024 a

Scontro totale in diretta tv tra Luca Barbareschi e Vittoria Baldino. Durante la puntata de L'Aria che tira scoppia la bagarre. Tutto davanti alle telecamere di David Parenzo.

"Questo governo ha perso completamente il senso del pudore quando si trova a speculare sulla sofferenza degli italiani - ha attaccato la Baldino - Di malasanità e di definanziamento alla sanità si muore. I cittadini meridionali spendono milioni di euro per la migrazione sanitaria Ai medici si chiede di risparmiare sulle prescrizioni sanitarie. Fare un decreto tre giorni prima delle elezioni per dire di aver risolto il problema delle liste d'attesa è vergognoso. Si dovrebbero soltanto vergognare". A quel punto è scoppiato Luca Barbareschi che non ci ha visto più e le ha risposto a tono. "Lei che dà le pagelle ma cos'avete fatto in cinque anni di governo?". Poi Parenzo ha cercato di riportare l'ordine in studio.