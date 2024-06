Briatore smonta Bonelli-Fratoianni: "Zero tituli", Parenzo lo chiama in diretta

05 giugno 2024 a

La "nuova coppietta" della politica, "verdi comunisti" da "zero tituli", risponde all'attacco al fulmicotone di Flavio Briatore. Mr Billionaire con un video su Insgtagram aveva messo alla berlina i leader dell'alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dopo un blitz dei due al Twiga, lo stabilimento in Versilia di Briatore. "C'è un gossip, c'è una nuova coppia: Fratoianni e Bonelli. Questa coppietta di zeru tituli è andata davanti al Twiqa con altri 10 scappati di casa per protestare sulle spiagge. Ma a loro non interessa che al Twiga lavorano 150 persone e che durante la stagione paga quasi 3 milioni di euro di tasse. A loro se il Twiga fallisse sarebbero i più felici della terra. Sono talmente invidiosi che la loro soddisfazione è vedere Briatore fallire", aveva ironizzato l'imprenditore sui social.

Parole che vanno in onda a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7 mercoledì 5 giugno, mentre Fratoianni e Bonelli sono in piazza per la campagna elettorale delle europee. "Siamo una bella coppia", afferma il verde, "lo abbiamo fatto rosicare...". "Non siamo invidiosi né ce l'abbiamo col Twiga, ma siamo per il mare libero, gli italiani non possono spendere 50-60 euro per una giornata in spiaggia" afferma il leader di Sinistra italiana. A quel punto Parenzo chiama in diretta Briatore: il telefono squilla a lungo, ma nessuno risponde. Insomma, niente controreplica: evidentemente il manager ha già detto quello che pensa dei due.