È sempre Cartabianca, siparietto Feltri-Berlinguer: "Parzialmente vivo".

05 giugno 2024 a

a

a

A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità del martedì di Rete 4, è andato in scena un siparietto divertente tra Vittorio Feltri, Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Dopo aver dialogato, come di consueto, con l'alpinista, la conduttrice della trasmissione ha tirato in ballo il direttore editoriale de Il Giornale. "Vittorio, tutto bene?", ha chiesto per coinvolgerlo nella discussione. "Sono parzialmente vivo", ha risposto Feltri. A quel punto la padrona di casa ha chiesto al suo interlocutore di raccontare come fosse andato il suo incontro con Papa Francesco. "Sono andato a Roma e devo dire che il Papa mi è risultato più simpatico avendolo incontrato che non avendolo visto in tv", ha detto lui.

"Mondo impazzito": Corona ricorda i tre ragazzi del Natisone

Bianca Berlinguer è allora tornata sull'espressione d'esordio del giornalista. "Non mi sono stancato per il viaggio a Roma. Lo scorso anno sono stato molto ammalato e sono riuscito a guarire alla faccia di chi mi vuole male", ha replicato alla richiesta di chiarimento il direttore editoriale de Il Giornale. "Noi non te ne vogliamo di sicuro", ha affermato la conduttrice. Poi, ricordando quando Mauro Corona venne allontanato da Rai 3, la giornalista ha sottolineato che Feltri lo difese. "Io sono di Bergamo, sono montanaro pure io. Anche se mi vesto come un lord. Quando mi ascolto, penso alla mia gente e provo una simpatia. Anche se non condivido le parole che dici. Per esempio per i comunisti non ho mai avuto una grande simpatia. Nessun odio, solo una differenza di vedute", ha scandito Feltri.