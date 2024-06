Philippe Leroy, cinema in lutto: l'attore francese scomparso a Roma a 93 anni

01 giugno 2024 a

Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma all'età di 93 anni Philippe Leroy. L'attore francese era malato da tempo. Nel 1960 esordì come attore ne Il buco di Jacques Becker, al fianco di Jean Keraudy e Michel Constantin. Poi il trasferimento in Italia nel 1962 dove recitò in Leoni al sole (1961), Il terrorista (1963), Frenesia dell'estate (1964), Le voci bianche (1964), Sette uomini d'oro (1965), il suo seguito Il grande colpo dei 7 uomini d'oro (1966) e Che notte, ragazzi! (1966). Prologo di una carriera lunghissima tra Francia e Italia.