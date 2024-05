Fuori dal Coro, “hanno costretto il Papa alle scuse”. Cruciani e il potere della lobby Lgbtq+

Francesco Forgione 30 maggio 2024 a

Nell’ultima puntata di “Fuori dal coro”, talk show politico di LA7 condotto da Mario Giordano, il giornalista Giuseppe Cruciani ha commentato le due polemiche della settimana: il saluto piccato del Premier Meloni al Presidente della Campania De Luca e la gaffe del Papa sugli omosessuali. Il conduttore radiofonico de “La Zanzara” parte parlando di Papa Francesco che giorni fa si era lasciato sfuggire una frase controversa: “In Italia c’è troppa frociaggine”. Commenta Cruciani: “La cosa incredibile è che il Papa ha detto una cosa spontanea e ha dovuto chiedere scusa”. Continua: “La potenza della lobby lgbtq+ si vede da queste cose. Bergoglio ha usato un termine che usiamo tutti, non intendeva insultare eppure è stato costretto a scusarsi. Il Papa che chiede scusa, ma ti rendi conto”.

Successivamente Mario Giordano incalza Cruciani sull’altra polemica, quella riguardante lo scontro Meloni-De Luca. Recentemente, il Presidente Giorgia Meloni ha fatto tappa a Caivano per l’inaugurazione di un nuovo centro sportivo simbolo di riqualificazione territoriale. Nell’occasione la premier ha salutato De Luca dicendo: “Sono quella stronza della Meloni”. Il riferimento è all’insulto che il governatore aveva riservato alla premier a Roma, durante la manifestazione della Campania contro l'autonomia differenziata dello scorso 16 febbraio. Cruciani commenta l’accaduto: “Io l’ho trovata straordinaria. Giorgia Meloni ha fatto benissimo e ha reso pan per focaccia a quello che aveva fatto Vincenzo De Luca”. Conclude il suo intervento affermando: “Ha risposto per le rime ad uno sgarbo istituzionale, lei è in campagna elettorale e dà il meglio di sé”.