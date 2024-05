Vaticano, altro che Santa Omofobia. Così le lobby vogliono isolare Papa Francesco

Gianni Di Capua 30 maggio 2024 a

a

a

Un Papa Francesco sempre più isolato. Questa la fotografia che restituiscono i fatti degli ultimi giorni, con Bergoglio finito al centro delle polemiche per un’espressione poco felice utilizzata nel corso di una riunione a porte chiuse con i suoi vescovi. E proprio il fatto che qualcuno abbia diffuso all’esterno le parole di papa Francesco, anziché lasciare che rimanessero nel segreto della riunione, è indice dello scarso consenso che il Pontefice ormai riscuote anche presso i suoi stessi ministri. L’isolamento di Bergoglio, tuttavia, non è solo personale ma anche istituzionale, riflesso di una Chiesa che fatica a trovare una direzione condivisa su questioni di grande rilevanza sociale e morale, come quella delle persone LGBTQ+. Di contro, la mancanza di una rete di sostegno consolidata all’interno del Vaticano rende più difficile per il Papa mantenere una linea coerente e uniforme su temi così complessi.

Video su questo argomento Cernobyl, il Papa si scusa ma non aveva alcun bisogno di farlo

La solitudine di Papa Francesco ha radici profonde. Da un lato, è frutto del suo carattere e della sua formazione: Jorge Mario Bergoglio ha sempre mostrato una certa indipendenza di pensiero e azione. Dall’altro, è una solitudine legata al suo stile di governo, che spesso lo vede prendere decisioni coraggiose e controcorrente senza poter contare su un gruppo coeso di collaboratori fidati. La mancanza di grandi figure di riferimento con cui condividere orientamenti e decisioni accentua ulteriormente questo isolamento, che poco o niente ha a che vedere con l’isolamento dei papi ai tempi di Pio IX e Pio XII, quando la figura del Pontefice era distante dalla gente. Oggi, che il plurale maiestatis e la sedia gestatoria sono scomparsi da decenni, il fatto che il Papa sia solo rappresenta un problema serio. Francesco stesso si è reso conto che c’è chi, profanando il senso autentico della preghiera, non prega più per lui, ma contro di lui. A parte un ristretto gruppo di fedeli, non è seguito dai cardinali, dai vescovi e dai preti. Anche il popolo di Dio sembra sordo alla sua proposta sinodale, lasciando scorrere tutto nell’indifferenza. Quello che traspare è un lento ma inesorabile declino del principio di autorità del Pontefice, a cui ha contribuito lo stesso Francesco criticano pubblicamente più volte le condotte della Curia romana.

Vaticano, parla Cacciari: dietro le parole di Bergoglio un "messaggio alle lobby"

Questo iato tra un Pontefice profetico e il suo popolo è preoccupante, soprattutto perché sui social media l’ala tradizionalista è molto più vivace. Francesco è un grande comunicatore dal punto di vista politico e spirituale. Nonostante le difficoltà nel governare, dimostra grandissima sensibilità verso i problemi degli uomini e delle donne del suo tempo. Ha scritto encicliche meravigliose sulla difesa del creato e sull’esigenza di vivere e agire in maniera corale, come fratelli e sorelle tutti. Come un profeta d’altri tempi, che si trova a predicare nel deserto, la voce di Francesco è forse destinata a non essere ascoltata e accolta da quanti guardano soltanto alle situazioni contingenti.