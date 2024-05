Giorgia Meloni, il video messaggio per La7 è clamoroso: "Scampato pericolo..."

26 maggio 2024 a

a

a

Usa l’ironia Giorgia Meloni nel nuovo video pubblicato domenica 26 maggio sui social. Intorno alle 13 la leader di Fratelli d’Italia manda in rete il suo videmessaggio elettorale per La7 la ripartizione degli spazi di comunicazione politica in vista delle europee, iniziando con il rallegrarsi con i telespettatori della rete: "Spero di ritrovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell’Italia", afferma Meloni.

"Così oggi, pur in una situazione difficile, l’Italia è tornata finalmente a crescere più delle media eruopea. È cresciuto l’export, è sceso lo spread e la Borsa nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre. Aumentano i contratti stabili, aumenta l’occupazione femminile, diminuisce il rischio di povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione. Ovviamente non ci accontentiamo, perché c’è ancora tantissimo lavoro da fare", spiaga il presidente del Consiglio, "ma intanto voi potete dire se questi risultati siano apprezzabili. Perché l’8 e il 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo, e quello del popolo da sempre è l’unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l’Italia e l’Europa. L’8 e il 9 giugno date forza a Fratelli d’Italia", conclude Meloni.