Kate Middleton, bufera per il ritratto della principessa: "Brutto da impazzire"

23 maggio 2024 a

a

a

È "orribile", "non le somiglia affatto". Dopo le critiche al ritratto di Re Carlo, ritenuto da molti luciferino per via dei rossi acceso dominante, le contestazioni dei sudditi britannici toccano adesso a quello di Kate Middleton, definito per nulla somigliante alla principessa del Galles. I fan reali si sono rivolti ai social per esprimere i loro dubbi sul dipinto della principessa del Galles e moglie dell'erede al trono William che apparirà sulla copertina di luglio della rivista Tatler. Commenti come "almeno l’abito è riconoscibile"; "sembra il pessimo progetto di un diplomando!"; "è una parodia? Adoro l’artista... è molto elegante... ma il dipinto, sebbene adorabile... non assomiglia alla principessa del Galles", impazzano su X insieme, a quelli meno numerosi, che sottolineano il valore dell'opera.

Alastair Sooke, capo critico d’arte del Daily Telegraph, ha definito il ritratto "brutto da far impazzire" mentre Kate Mansey, assistente redattore del Times, è stata più cauta: "Non sono sicura di cosa dire a riguardo, tranne, hmm...". Tatler ha descritto la copertina come di "grandezza storica"​, definendo il dipinto un "ritratto di forza e dignità". L’autrice, l'artista britannica nata in Zambia Hannah Uzor, 42enne, ha detto che è "davvero importante catturare l’anima della persona" e che ha cercato di "avere un’idea di chi è Kate". Non tutti hanno gradito.