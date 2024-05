Quarto Grado, il manager di Siu: "Lavorare con lei era impossibile"

24 maggio 2024 a

È uscita dal coma Soukaina El Basri, la giovane modella e influencer biellese finita in ospedale in terapia intensiva con una ferita al torace e una lacerazione dell’arteria mammaria. La giovane quando era stata soccorsa nella sua abitazione era stata trasportata prima in ospedale a Biella e successivamente trasferita a Novara dove si trova tuttora. Il marito della donna è stato fermato per tentato omicidio. Sul caso indaga la polizia che non ha ancora potuto sentire la donna per le sue condizioni. Del caso si è parlato nel corso della puntata di Quarto Grado del 24 maggio.

Ma se davvero siamo di fronte a un tentato omicidio come ipotizzano gli inquirenti, quale potrebbe essere stata la causa scatenante?



Ai microfoni di #Quartogrado parla il manager di Siu pic.twitter.com/9p3Tx6VnWJ — Quarto Grado (@QuartoGrado) May 24, 2024

Durante la puntata è stato trasmesso il messaggio del manager di Siu. "Era quasi impossibile collaborare con lei - dice il manager - perché aveva sempre problemi soprattutto col marito che non voleva e quindi creava sempre ostacoli su tutto".