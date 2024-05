Morbillo, boom di casi in Italia. Bassetti è spaventato: l'inizio di un epidemia

24 maggio 2024 a

Nelle scorse ore è arrivato l’ultimo bollettino del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale curato dall’Istituto superiore di sanità. E i dati sul morbillo non lasciano affatto sereni gli esperti. “Sempre più casi di morbillo in Italia. 145 solo ad aprile rispetto a un solo caso nel 2023. La maggior parte si è verificata in persone non vaccinate, di cui tre quarti sono adolescenti e adulti. Siamo solo all’inizio di una epidemia di morbillo che crescerà ancora”, l’analisi, con tanto di previsione, di Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“Questo è un bambino con il morbillo in una foto scattata al Gaslini da mio padre oltre 50 anni fa - scrive Bassetti commentando la foto postata sul noto social network -. Il morbillo è tornato prepotentemente anche nel nostro paese, 145 casi solo ad aprile rispetto ad un solo caso nello stesso periodo del 2023 - rimarca -. La maggior parte si è verificata in persone non vaccinate, di cui tre quarti sono adolescenti e adulti. Siamo solo all’inizio di una epidemia di morbillo che crescerà ancora. Ecco il risultato delle campagne contro la scienza e contro i vaccini”.