Kate Middleton, inglesi di nuovo in allarme. Caprarica: "Smarrita la strada"

21 maggio 2024 a

a

a

Nessuna buona notizia da Kensington Palace. In un messaggio sulle condizioni di salute della principessa del Galles è stato comunicato che per Kate Middleton, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, non è previsto al momento un ritorno agli impegni pubblici. Prosegue, quindi, il periodo di recupero e di incertezza. "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha dichiarato un portavoce di Palazzo. E questo è stato uno dei temi di cui oggi si è dibattuto durante l'edizione del Tg4 condotta da Giuseppe Brindisi. "È un pomeriggio decisamente allarmante. Mi dispiace aggiungere questo tocco di catastrofismo", ha detto per iniziare Antonio Caprarica, riferendosi anche alla notizia dello sciame sismico che si è registrato nell'area dei Campi Flegrei.

"Non può tornare al lavoro", l'aggiornamento su Kate Middleton: come sta

Il saggista ha voluto subito precisare l'intento del suo intervento: "La mia previsione non è che l'Inghilterra affondi come Atlantide, però descrivo il processo di un Paese che sembra avere smarrito la strada. Questo smarrimento non può non riguardare la famiglia reale". Le notizie, ha confermato, "danno l'esatta dimensione della crisi perché la malattia è un fatto molto serio per la monarchia, ma la monarchia di Kate è più grave non solo sotto l'aspetto sanitario ma sotto quello politico e istituzionale". A renderla tale è il fatto che la principessa del Galles sia considerata il futuro della monarchia britannica. "È la consorte del prossimo sovrano, è la donna che per carattere e capacità di affascinare era e pare la perfetta erede di Elisabetta II", ha spiegato l'esperto di famiglia reale.

"Deve divorziare da Kate": la voce su Camilla e William che fa tremare la corona

Il fatto che manchi chiarezza sulla malattia di Kate "prende alla gola i circoli di corte e coloro che sostengono la monarchia". A quel punto il giornalista Brindisi ha posto un interessante interrogativo sul celebre motto 'Never complain, never explain'. Possibile che la lezione della regina Elisabetta II "si stia sgretolando"? Antonio Caprarica ha confermato: "Naturalmente non ha più modo di funzionare in una società in cui non c'è più mistero, in cui tutto è svelato". "Capite bene che questo motto, che fece la fortuna della monarchia, oggi non vale. Oggi la gente richiede spiegazioni e trasparenza", ha concluso.