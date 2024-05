Kate Middleton "la forza trainante" nonostante la malattia: spunta un rapporto

21 maggio 2024 a

Kate Middleton, la principessa del Galles, continua a seguire le cure contro il cancro lontano da occhi indiscreti. Lo ha fatto capire Kensington Palace, in una nota in cui conferma che la principessa non torna per ora al lavoro. La futura regina, che non si vede in pubblico da Natale, riprenderà i suoi impegni solo una volta che i medici le avranno dato il "via libera". La principessa, che ha 42 anni, ha subito un importante intervento chirurgico addominale (di cui non si conosce la natura) il 17 gennaio e, dopo qualche settimana, ha rivelato lei stessa che si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva per il cancro. Ma cosa filtra sul suo conto? Il Daily Mail riporta che la moglie del principe William è stata definita una "forza trainante" in un rapporto che invita le imprese a introdurre pratiche di lavoro più favorevoli alla famiglia.

"Non può tornare al lavoro", l'aggiornamento su Kate Middleton: come sta

La Business Taskforce for Early Childhood della Royal Foundation ha presentato un nuovo rapporto in cui si sostiene che investire nella prima infanzia potrebbe generare più di 45,5 miliardi di sterline per l’economia nazionale ogni anno. Il portavoce della principessa del Galles ha detto: "Il lavoro dei progetti del Principe e della Principessa è 'sempre attivo'... la prima infanzia è una priorità enorme per la principessa e quindi è stata tenuta completamente aggiornata durante lo sviluppo del lavoro della Task Force e ha visto il rapporto". "La principessa del Galles è stata la forza trainante della task force imprenditoriale. È stata tenuta aggiornata sin dall'inizio della task force e ha letto il rapporto ed è stata informata in merito", ha aggiunto un anziano assistente reale.