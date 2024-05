Kate Middleton, cade il silenzio sulle condizioni: il primo aggiornamento

21 maggio 2024 a

Non c'è ancora il via libera dei medici per il ritorno agli impegni pubblici di Kate Middleton. Un portavoce di Kensington Palace ha fornito alcune indicazioni sulle condizioni della principessa del Galles per la prima volta dopo l'annuncio della stessa moglie dell'erede al trono britannico William nel famoso video del 22 marzo. "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha spiegato un portavoce secondo quanto riportato dalla Bbc. Insomma, il ritorno agli eventi ufficiali della principessa non è imminente.

La comunicazione arriva mentre la Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia nelle aziende, pubblica un atteso resoconto del progetto che vede la principessa Catherine come "forza trainante". Il responsabile dell'organizzazione, Christian Guy, ha dichiarato che Kate era "entusiasta" del documento e che la campagna della fondazione "sta andando avanti mentre lei si riprende". La principessa nel video di marzo aveva annunciato che aveva scoperto di avere un tumore quando si è operata all'addome, e di sottoporsi a trattamenti di chemioterapia.