Regina Camilla, "deve divorziare da Kate": la voce che fa tremare la corona

Per la famiglia reale inglese questo non è certo un periodo roseo. Prima il tumore di re Carlo, poi quello di Kate Middleton e sullo sfondo sempre le tensioni con Harry e Meghan. Il principe William, che intanto ha preso sulle spalle gran parte dei doveri, continua di tanto in tanto a rassicurare sulle condizioni di salute del padre e della moglie. I tabloid stanno rispettando la richiesta di riservatezza avanzata dai diretti interessati, ma forte è la preoccupazione del popolo britannico. Nonostante le difficoltà, tuttavia, pare che tutti si stiano impegnando per far sì che regni l'armonia. Tutti tranne la regina Camilla. Questo, almeno, è quanto si deduce dall'ultimo gossip che è stato fatto circolare.

L'attuale regina, stando a quanto si legge in questi giorni, avrebbe fatto indignare la principessa del Galles, ora alle prese con il tumore e con un ciclo di chemioterapia preventiva. I giornali riportano di alcune foto in cui Camilla è stata vista in compagnia di Rose Hanbury, la presunta amante di William. Lo scatto in questione sarebbe frutto di un evento al quale Kate Middleton era stata invitata ma a cui non ha potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute. Ma non è tutto. Secondo quanto filtra, la regina consorte avrebbe consigliato a William di divorziare dalla principessa "per evitare che la malattia della moglie potesse strumentalizzare la sua ascesa al trono”. Una voce, questa, che avrebbe fatto inasprire ancora di più i rapporti tra le due. Sebbene non ci siano conferme, la notizia non desta stupore, considerando il fatto che Camilla non è mai stata ben vista a corte.