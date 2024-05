Fedez ancora malato? Mistero sulla salute del rapper: "Non sono in fin di vita"

Christian Campigli 21 maggio 2024 a

a

a

Fedez è di nuovo malato? E se lo è, si tratta di un problema preoccupante o di una dinamica completamente sotto controllo? Ieri la rete e i social in particolar modo si sono scatenati su una notizia diffusa dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan. «Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo... ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perchè si riprenda al meglio». L'ha detto al quotidiano Il Corriere della Sera il conduttore di "Da vicino nessuno è normale", programma di tre prime serate in onda su Rai 2 da stasera, a proposito della mancata partecipazione di Fedez. Una notizia che il rapper ha voluto però immediatamente smentire.

«Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita». Parole chiare quelle del noto cantante su Instagram.

"Era senza dubbio Fedez", i vigliantes riconoscono 5 persone: chi c'era

Tutto finito? Macché. Il giallo si è fatto, nel corso del pomeriggio di ieri, decisamente avvincente. E ancora ben distante dalla suo definitiva soluzione. Fedez è stato male, motivo per il quale non ha potuto registrare la puntata del programma di Cattelan. È quanto apprende l’agenzia di stampa Agi da fonti vicine al rapper, fonti che escludono però un suo ricovero. Un mistero che, verosimilmente, creerà una nuova, crescente attenzione su uno dei personaggi più mediatici degli ultimi anni. Sicuramente sono stati mesi molto difficili per l’artista, segnati anche dalla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Lo scandalo dei pandori ha avuto un effetto deflagrante anche sul loro matrimonio, come confermato da Fedez nell’intervista rilasciata su Rai Due a Francesca Fagnani Fedez ha avuto anche problemi con i tifosi del Milan. Gli ultras della Curva Sud si sono detti "indignati" e hanno pubblicato un lungo messaggio su Instagram in riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno per protagonisti il rapper, il personal trainer Cristiano Iovino e un esponente della tifoseria rossonera. «Ormai da giorni assistiamo a un tam-tam mediatico relativo alle vicende private di Fedez- scrivono sulla pagina "Banditi Curva Sud Milano" -. Trattandosi di un personaggio popolare la cosa può non stupire, ma ciò che profondamente ci indigna è la diffusione di notizie non veritiere che accostano il nome della Cruva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia».