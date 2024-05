Harry e Meghan, "non prendermi per mano": la frase che non sfugge. Che succede

Francesco Fredella 20 maggio 2024 a

Loro, ancora una volta protagonisti del jet set inglese. Harry, il principe ribelle, da una parte e Meghan dall'altra. Adesso spunta una nuova indiscrezione, che i tabloid inglesi stanno raccontando. Harry e Meghan molto tesi. Un po' di attrito che hanno notato, da subito, i fotografi. Ma cosa è accaduto? Sicuramente, come raccontano i tabloid inglesi, Harry sta vivendo un momento difficile: non ha incontrato suo padre nel corso della trasferta a Londra ed è tornato in dietro, in America, con la mission fallita.

Il viaggio di Harry e Meghan in Nigeria è diventato virale anche per presunti mal di pancia tra loro. Secondo il Daily Mail ci sarebbe una frase, molto forte, che testimonia forti frizioni tra Harry e Meghan. "Don't hold my hand", avrebbe detto Meghan a suo marito. Ovvero: "Non prendermi per mano". Un litigio che sarebbe avvenuto prima dell’atterraggio.

A molti, quel viaggio, è sembrato un "Royal tour": i duchi del Sussex, su invito del generale Christopher Musa, capo di Stato maggiore della difesa nigeriano, sono stati accolti con canti, cerimonie e abiti tradizionali. Una specie di visita ufficiale. Ma, intanto, resta sullo sfondo il caso della salute del Re Carlo. Come sta realmente? Secondo alcune fonti britanniche starebbe lottando con una forma di tumore molto aggressiva, sicuramente in questi ultimi mesi - nel corso del primo anno da Re - ha dovuto cancellare molti impegni e visite ufficiali.