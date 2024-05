Kate Middleton, "condizioni peggiori di quello che si dice": il sospetto

10 maggio 2024 a

"È stato il primo ad affacciare l'ipotesi che Kate sia stata operata da un'equipe italiana del Gemelli, cosa che non ha mai trovato conferme": con queste parole Bruno Vespa ha anticipato il contenuto dell'intervento del direttore di Gente, Umberto Brindani. "Che idea ti sei fatto di questa vicenda? Tu dici che sia il re che Kate stiano peggio di quanto noi immaginiamo?", ha chiesto in modo diretto il conduttore di Porta a porta. "La notizia che abbiamo dato sui medici del Gemelli coinvolti nell'operazione non ha trovato conferme ma neanche smentite e questo, per chi conosce come funzionano le cose, è a suo modo una conferma", ha rammentato il direttore del settimanale, che poi ha risposto all'interrogativo che gli è stato posto sulle condizioni di salute del monarca e della principessa del Galles.

"Facevano parte di un'equipe multidisciplinare e internazionale" i medici italiani che, secondo Gente, sarebbero partiti per Londra e avrebbero contribuito a operare la futura regina. "Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate, il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire", ha spiegato Brindani. Buckingham Palace, come ha ricordato il giornalista, non ha mai chiarito di più: "Non sappiamo che tipo di tumore abbiano l'uno e l'altro. Riceviamo solo rassicurazioni ma non è detto che tutto stia andando bene", ha concluso l'ospite di Vespa.