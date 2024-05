Kate Middleton, William fa tirare un sospiro di sollievo: ecco come sta andando

10 maggio 2024 a

Settimane di silenzi e di apprensione. La monarchia britannica sta facendo i conti con un periodo di crisi nera e fatica a uscire dal tunnel. Sebbene la famiglia reale abbia sempre cercato di smontare tesi fantasiose e diffondere messaggi carichi di ottimismo, l'assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica preoccupa e non poco. Il principe William, oggi, ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie, dicendo che "sta bene". Al futuro re è stato chiesto della futura regina mentre visitava l’unico ospedale delle Isole Scilly, situate al largo dell’Inghilterra sud-occidentale, dove il principe si è recato per visitare un importante progetto in costruzione su un terreno di proprietà del Ducato di Cornovaglia. Tracy Smith, amministratrice del St Mary’s Community Hospital di Hugh Town, ha accolto lo ha accolto al suo arrivo e gli ha fatto visitare il piccolo centro medico dopo la sua visita al porto. Smith ha raccontato: "Ho chiesto a William di sua moglie Kate e lui mi ha risposto: 'Sta bene, grazie'".

Il doppio smacco di Carlo a Harry: il gesto a poche ore dal mancato incontro

Intanto, l'attenzione si è spostata di nuovo sulla figura di Harry. Sembra infatti che la malattia non abbia attenuato il rancore di Carlo verso Harry, che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest’ultimo a Londra, per il decimo anniversario degli Invictus Games. Troppi gli impegni nell’agenda del sovrano per vedere anche il figlio, e così i due si sono ritrovati a partecipare, nello stesso giorno e a pochi chilometri di distanza, ciascuno a due eventi distinti, senza nemmeno incrociarsi. Carlo alla prima festa dell’anno nei giardini di Bukingham Palace, Harry agli Invictus, alla Cattedrale di St Paul con i soli parenti di sua madre Diana, la famiglia reale, com’era noto, non ha partecipato. Freddo il commento del portavoce del duca di Sussex al mancato incontro: "In risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sull’opportunità o meno di un incontro del duca con suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa dell’agenda completa di Sua Maestà", ha dichiarato.