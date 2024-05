Dritto e rovescio, Cruciani travolge la dem Tinagli "Anche i migranti climatici"

16 maggio 2024 a

Un clima di generale insicurezza mentre la cronaca riporta i casi più eclatanti, rapine, risse, babygang fuori controllo. La situazione a Milano sembra ormai sfuggita di mano. È uno dei temi ricorrenti di Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete4. Milano è amministrata dal dem Beppe Sala, ma il sindaco solo in parte è responsabile della sicurezza. Di chi sono le responsabilità e come fare a porre rimedio? Nel corso del programma Giuseppe Cruciani, la "voce" de La Zanzara su Radio 24, sottolinea come buona parte della microcriminalità milanese sia a imputare agli effetti dell'immigrazione clandestina e della mancata integrazione. Un tema su cui la sinistra "balbetta". Risponde Irene Tenagli, esponente del Pd, affermando che "non c'è nessuno che balbetta", se c'è chi delinque "queste persone vanno espulse ma ci devono essere le condizioni" e dire "che il problema si risolve espellendole quando nessuno ci è riuscito" solo "propaganda" perché "il problema è più profondo".

Distinguo che fanno scattare Cruciani: "Il fatto è che voi li volete accogliere tutti indiscriminatamente", afferma il giornalista che imputa ai partiti di sinistra un atteggiamento di tolleranza nei confronti degli ingressi irregolari. "Volete accogliere tutti, anche i migranti climatici" tuona il giornalista che poco dopo afferma che la sinistra" ormai da qualche anno, "si è innamorata dell'immigrazione clandestina" e non intende retrocedere anche quando gli effetti sono quelli che vediamo in città come Milano.