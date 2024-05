Fiorello, la confessione dopo Viva Rai2: "Sono tornato...". E rispunta il Karaoke

Francesco Fredella 15 maggio 2024 a

a

a

Al mattino non c'è più Viva Rai2. E Fiorello, forse, può dormire un po' di più (visto che si svegliava all'alba per arrivare al Glass del Foro italico intorno alle 5 del mattino). Ora la seconda stagione del fortunato programma tv, campione di ascolti, è finita. Anzi terminata definitivamente perché Fiorello ha annunciato di voler tornare in video con nuove idee. Ma c'è un colpo di scena, un malinconico Fiorello a Radiocorriere tv (diretto da Fabrizio Casinelli) racconta: "Sono tornato a guardare il Glass".

Video su questo argomento Fiorello, gran finale con Jovanotti: "C'è anche il direttore artistico del Nove..."

Quando? Forse, ancora una volta, all'alba. Forse per aspettare che arrivino nuove idee. Forse, semplicemente, per fare un bilancio. Quel Glass, polo d'attrazione per curiosi e fan, verrà smantellato dopo gli internazionali di tennis. La Rai, come raccontato nei giorni scorsi, ha cercato in tutti i modi di convincere Fiorello a tornare in onda nella nuova stagione. Nulla da fare. Di sicuro non lascia viale Mazzini, come avvenuto per Amadeus, che è andato a Nove. Fiorello resta in Rai e c'è chi ipotizza che possa anche rispolverare un suo intramontabile successo chiamato Karaoke.

Video su questo argomento Viva Rai2, Fiorello e Jovanotti cantano Azzurro: poi il colpo di scena

Per ben 115 puntate ha tenuto compagnia al pubblico attraversando le notizie in modo trasversale. Adesso la parola d'ordine è una sola: relax. Pare che abbia sottoscritto un “contratto con il divano”, che potrebbe portare nuove idee allo showman. Speriamo molto presto.