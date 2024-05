Fiorello fulmina Amadeus: "Questo sul Nove te lo sogni", l'ultima diretta Rai

10 maggio 2024 a

«Hai visto che roba? Questi sul 9 te li sogni. I giornalisti non vedevano l’ora che facessi questa battuta». Con queste parole Fiorello ha accolto Amadeus in collegamento con lui a pochi metri dal tavolo della conduzione di «Viva Rai 2», per l’ultima puntata della trasmissione. Il riferimento era alle centinaia di persone che stamane hanno assistito all’ultima puntata dello show su Raidue. Amadeus ha raggiunto il suo amico e collega per la sua ultima presenza in diretta sulle reti della tv pubblica al Foro italico (andrà ancora in onda fino al 1 giugno come conduttore di «Affari tuoi» le cui puntate sono registrate). A pochi metri dal palco, circondato da centinaia di persone, Fiorello ha raggiunto Amadeus a bordo di uno scooter. I due sono saliti su un bus fermo a un semaforo («Siamo saliti proprio sul 9» ha detto più tardi Fiorello) improvvisando un duetto musicale: «Una canzone degli Amarello» ha scandito Amadeus.

Al tavolo della rassegna stampa dello showman un’altra battuta di Fiorello sul futuro di Amadeus, sottolineando che la Rai ha permesso alla trasmissione di sforare di 15 minuti, «roba - ha detto Fiorello ad Amadeus - che al 9 non avrai». Fra una battuta e l’altra, Fiorello ha raggiunto il cantante Ultimo allo stadio Olimpico, cantando con lui alcune strofe di «Alba chiara», pezzo celeberrimo di Vasco Rossi. Una chiusura alla grande alla quale ha preso parte anche Jovanotti.