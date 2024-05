Belen Rodriguez, l'amore è un ingegnere: chi è il nuovo fidanzato

Francesco Fredella 15 maggio 2024 a

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Secondo rumors, l'argentina - da sempre regina dei social e della Tv - starebbe frequentando un ingegnere. Si tratta di Angelo Edoardo Galvano, 34 anni e lontano dai giri del jetset televisivo. La spifferata, dopo la storia con Elio Lorenzoni, arriva in una delle tante giornate piene di gossip. Cosa si sa di Galvano? E' siciliano, ma vive a Milano dove lavora. Sui social, Instagram, è conosciuto come angeloed. Non ama party, discoteche e televisione, sembra essere una persona molto riservata.

Resta tutto, per adesso, avvolto nel mistero. Belen dove (e come) ha conosciuto Galvano? Secondo il settimanale "Chi" - diretto da Massimo Borgnis - Veronica Cozzani, madre di Belen - lo avrebbe già accolto a braccia aperte. La loro storia d'amore è già finita sui giornali (Diva e donna, Chi). Tutti i paparazzi si sono messi sulle tracce di Belen, che al momento non rilascia dichiarazioni. Sullo sfondo resta la fine della storia con Elio Lorenzoni, imprenditore del settore auto e moto.