Belen Rodriguez, "volati coltelli": la vacanza con Elio che ha fatto saltare tutto

Belen Rodriguez è senza dubbio uno dei volti televisivi che più destano la curiosità dell'opinione pubblica. Ad attirare l'attenzione dei curiosi sono soprattutto le storie che l'argentina intraprende con i fidanzati. L'ultimo, Elio Lorenzoni, sembrava destinato a restare e invece, dopo un viaggio in Argentina, è sparito dai radar. Ma cosa è successo davvero? La showgirl non è mai stata chiara su quella che, si intuisce, è stata l'ennesima frattura. Ospite di Alessandro Cattelan insieme alla sorella Cecilia, la conduttrice ha rotto gli indugi e ha raccontato la sua verità.

La relazione con Elio Lorenzoni è già stata archiviata. "Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha detto senza tanti giri di parole l'argentina. Cattelan, allora, ha chiesto alle sue ospiti se la mamma va solitamente d'accordo con i loro compagni.

Belen ha rivelato che la mamma è la bussola che le permette di orientarsi nell'universo maschile. Con Elio Lorenzoni "non ci andava d'accordo", ha ammesso la showgirl. "Mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione, ha iniziato a litigare lei con lui e ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il termometro. Se inizia a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco tempo", ha aggiunto.