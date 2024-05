Flavio Insinna "ha bussato alla porta di La7". L'ipotetico "duello" con Amadeus

14 maggio 2024 a

Settimane frenetiche per il telemercato. Anche Flavio Insinna sembra destinato a cambiare "casa". Nelle ultime ore, infatti, il conduttore è finito al centro di un'indiscrezione, lanciata da Dagospia, secondo cui presto lo vedremo su La7. L'approdo dell'ex volto de L'Eredità alla rete di Urbano Cairo è sempre più vicino? Dall'azienda non confermano né smentiscono tale retroscena, ma le voci su questo presunto acquisto continuano a circolare con insistenza. In ogni caso, se l'accordo tra le parti dovesse essere raggiunto, lo showman sarebbe al timone di un programma nella fascia preserale del canale.

Flavio Insinna torna a essere il re dei quiz ma su La7? Non è certo ma possibile. D'altronde il conduttore andrebbe a rafforzare la rete anche in vista di una "battaglia" sul campo con Amadeus, che dalla prossima stagione sarà uno dei volti di punta del Nove e, quindi, di Discovery. "L’ex conduttore de L’Eredità ha bussato alla porta di La7 accompagnato da un fan sfegatato nonché Gran Consigliori di Urbano Cairo, l’intramontabile Walter-Ego Veltroni. Che gli dedicò due paginate sul Corriere e ideò per Insinna ‘Dieci Cose’, un fallimentare varietà in prima serata su Rai1, andato in onda nel 2016 e subito chiuso", ha scritto il sito curato da Roberto D'Agostino.