Che tempo che fa, Littizzetto prega Mentana e Gruber dopo la lite: “Senza di voi…”

13 maggio 2024 a

a

a

Sembra essersi placato lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, scaturito dall’inizio ritardato di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7 che segue il Tg. Ma a tornare sulla questione, chiusa dal comunicato dell’editore Urbano Cairo, è Luciana Littizzetto, ospite della puntata del 12 maggio di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che va in onda sul Nove: “Incontinente - il riferimento alla parola usata da Gruber che ha scatenato il botta e risposta - a Mentana proprio no, perché fa delle maratone di 20 ore consecutivamente, non va mai a fare una goccia di pipì… Quindi incontinente no”.

Mentana-Gruber, bordata di Cruciani: "A parti invertite...", chi tira in ballo

Poi la comica continua così, con un appello: “Lilli e Chicco fate la pace perché non possiamo vivere senza di voi, vi prego non litigate. Fatelo per me perché l’informazione senza di voi non ha nessun senso, se mi sparite voi poi ci rimane solo Bruno Vespa! Abbiate pietà. Fate la pace. Ma la colpa non è loro, è della pubblicità, se ne togliessero un po’ nemmeno si chiamerebbe Otto e mezzo, ma Otto e dieci”. Già negli scorsi giorni, presenziando al Salone del Libro di Torino, Littizzetto aveva colto la balla al balzo dall’intervistatrice per tornare sul caso Mentana-Gruber: “Secondo me se c’è uno che non è incontinente è Mentana. Fa maratone da venti ore, deve avere una prostata d’amianto”.