Chiara Ferragni "geniale", Morvillo spiazza tutti: scintille a Pomeriggio 5

Nuova vita a Hollywood per Chiara Ferragni? L'imprenditrice e influencer al centro della bufera giudiziaria nata dal pandoro-gate potrebbe essere una delle attrici protagoniste del film "Maserati - A Racing Life". Il produttore Andrea Iervolino ha raccontato al Corriere della Sera: "Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo", ha detto di fatto confermando l'interesse che ci sarebbe sul nome: "I brand che la scaricano sbagliano", afferma ancora Iervolino.

Se Hollywood sarà, bisognerà attendere ancora un po'. Ma la notizia ha del clamoroso, tanto che Candida Morvillo ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, commenta: "Mi sembra che sia una ripartenza geniale". La giornalista del Corriere - a cui la stessa Ferragni ha concesso la prima intervista dopo la crisi col marito Fedez - fa notare che i problemi in Italia per l'imprenditrice "non sono ancora risolti", e c'è da parte dei suoi follower un sentimento negativo che "spaventa gli inserzionisti". "Fare l'attrice" è una "mossa del cavallo" che come negli scacchi sorprende, perché - se tutto verrà confermato - Ferragni riparte dall'estero dove ha "un percepito più positivo di quello che c'è in Italia". Per questo è "geniale".

Affermazioni che scatenano un vivace dibattito in studio nella puntata di giovedì 9 maggio del programma di Canale 5. Raffaello Tonon, conduttore tv ed ex Grande Fratello, fa notare che avrebbe preferito che Ferragni iniziasse a "studiare recitazione" prima di "improvvisarsi attrice".