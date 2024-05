Chiara Ferragni, l'indiscrezione che spiazza: "Presto al cinema". Il produttore: "Qualità da attrice"

08 maggio 2024 a

I fatti hanno costretto Chiara Ferragni a tracciare una nuova linea da seguire. Prima il pandoro gate e il fuggi fuggi delle aziende, poi la rottura con Fedez e gli strascichi di un matrimonio andato in frantumi. Ieri l'influencer ha spento 37 candeline e ha festeggiato con i familiari e gli amici più stretti. "Questo è un compleanno speciale per me", ha scritto sui social a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata ai suoi bambini Leone e Vittoria, "come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco". Intanto, sul web, sta prendendo piede un'indiscrezione che riguarda un suo presunto esordio nel mondo del cinema. "Il rilancio di Chiara Ferragni passa dal cinema, presto attrice nel film Maserati a racing life": sono state le parole scelte per lanciare in rete il retroscena.

A rivelare questa possibile nuova carriera dell’imprenditrice digitale più famosa d'Italia (ma da mesi in crisi a causa della vicenda del pandoro pensato in collaborazione con Balocco) è stata la pagina social Very Inutil People. "Se tre indizi fanno una prova...", si legge. Ed ecco l'esclusiva pubblicata: "Sembra che Ferragni interpreterà la moglie di uno dei protagonisti di 'Maserati: A Racing Life', biopic in fase di sviluppo dedicato alle origini della prestigiosa casa automobilistica italiana. Prodotto da Andrea Iervolino". Ma quali sono gli indizi anticipati che dovrebbero avvalorare questa tesi? In primo luogo, la decisione di entrare a far parte del cast del film sarebbe il motivo per cui l'influencer è spesso negli Usa. In secondo luogo, troverebbe spiegazione il commento anonimo pubblicato dall'influencer stessa qualche giorno fa. "Buon lavoro, hai talento": così si è complimentato qualcuno con l'influencer. Infine, il fidanzato della sorella dell'imprenditrice digitale ha condiviso una foto con Andrea Iervolino, produttore del film, e Ferragni ha condiviso uno scatto dallo stesso posto.

A contattare Iervolino, Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, ci ha pensato il Corriere della Sera. "Non confermo", ha detto in maniera schietta il produttore del film. "Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo", ha aggiunto poco dopo. Sarebbe senza dubbio una mossa controcorrente, considerando che sono i molti i brand che, più che collaborarci, l'hanno scaricata. "Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano. Vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo. Qui parliamo di un film internazionale importante ma che parla di una storia italiana. Avere tanti follower aiuta per gli aspetti promozionali ma un film deve essere un’opera di qualità. Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale", ha aggiunto Iervolino.