Fuori dal coro, Giordano vuole il rimborso delle visite: "La legge dev'essere applicata"

Visite mediche rimborsate dalle Asl. Ne parla Mario Giordano durante la puntata di Fuori dal coro dell'8 maggio. Una legge dello Stato prevede il rimborso delle visite mediche fissate oltre il tempo previsto dal medico. Ma non tutti lo sanno. Anzi, in molti vogliono tenere tutto sotto silenzio.

"Quando qualche settimana fa abbiamo iniziato a parlare di questa legge, molti si chiedevano se davvero esiste una legge che dice che si possono rimborsare le visite mediche fissate privatamente quando la sanità pubblica non le prescrive nei tempi previsti dal medico. È vero che si può fare? A tutti gli sportelli delle Asl dicevano di no. Poi abbiamo cominciato a parlarne e allora la notizia si è diffusa. Ma adesso non è più soltanto la televisione. Adesso ci sono le Regioni, senatori, esperti, comitati, consulenti. Ci sono tante persone che dicono che questa legge dev'essere applicata. Perché la verità è questa: questa legge deve essere applicata. E alora noi abbiamo il dovere di parlarne perché stiamo smuovendo una montagna. Stiamo abbattendo un muro di gomma. Ed è parlandone che si cambiano le cose".