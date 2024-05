Otto e mezzo inizia in ritardo, Gruber furibonda con Mentana: “Incontinenza una brutta cosa”

07 maggio 2024 a

Lilli Gruber ha dato vita ad un importante sfogo durante la puntata del 6 maggio di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7. “Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo… Ma insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”, le frasi con cui la giornalista ha aperto la sua trasmissione, visibilmente contrariata prima di presentare i suoi ospiti, con il primo, Corrado Augias, visibilmente colpito dalle parole della padrona di casa.

Ma con chi ce l’ha Gruber? Il riferimento, neanche tanto velato nonostante non sia stato nominato, è ad Enrico Mentana, direttore e conduttore del Tg di La7, che va in onda proprio prima dell’appuntamento con Otto e mezzo, che ormai da anni inizia ben più tardi dell’orario contenuto nel suo nome. A far perdere la calma a Gruber c’è stato il fatto che la puntata del lunedì di Otto e mezzo è trasmessa in diretta e quindi l’attesa è stata molto lunga prima di poter parlare di tutti gli aggiornamenti della guerra tra Israele e Hamas. Addirittura, riporta il sito davidemaggio.it, lunedì scorso l’orario di inizio era stato quello delle 20.48: dopo sette giorni e un nuovo ritardo Gruber non si è trattenuta con Mentana, dando vita ad un momento diventato subito virale sui social.