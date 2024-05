Fedez, nuovo tatuaggio dopo la vittoria in tribunale contro il Codacons

Francesco Fredella 07 maggio 2024 a

Molto dolore, durante la seduta, ma alla fine il risultato è stato sorprendente. E molto virale. Fedez, il solito Fedez che sa stupire tutti, stavolta decide di farsi un nuovo tatto e chiama Gabriele Anakin (uno dei fuoriclasse di questo settore). Il tatuaggio che ha scelto il rapper rappresenta la "Creazione di Adamo" di Michelangelo, che fa parte della volta della Cappella Sistina. Tutto, ovviamente, documentato su Instagram dove il post è diventato virale in pochissimo tempo. "La prima volta non gli era bastata", ha commentato Gabriele Anakin. Sicuramente, Fedez ha avvertito molto dolore nel corso della seduta.

Per Fedez, dopo la fine del matrimonio con la Ferragni, sembra essere iniziata una nuova vita: viaggi (meritatissimi), Los Angeles e New York, casa nuova. Ma è un padre attento, che ama i suoi figli e vuole, assolutamente. Negli ultimi tempi è, comunque, al centro della cronaca rosa. Si sa: il gossip, soprattutto d'estate, s'infiamma. Chiara Ferragni, invece, è tornata al lavoro e alla vita di sempre, ma sembra che l'emorragia di "sponsor" sia ancora al centro di tutta la questione legata al pandoro-gate. Si tratta solo di un'inchiesta e i processi si fanno in tribunale, non di certo sui giornali. E proprio in tribunale ieri si è svolta, davanti al Gup l'udienza preliminare dove il rapper è imputato per la calunnia nei confronti del Codacons. Durante il confronto in aula, dove Fedez è comparso dopo aver chiesto di essere interrogato dal giudice, la procura ha ribadito ancora una volta la richiesta di proscioglimento. Un tattoo per festeggiare il successo giudiziario.