È sempre Cartabianca, la profezia di Corona: "Come finirà la guerra

07 maggio 2024 a

Il destino del Medio Oriente nelle parole di Mauro Corona. Nella puntata di martedì 7 maggio, Bianca Berlinguer affronta la crisi in corso e chiede l'opinione dell'alpinista e scrittore. Lui non ha dubbi: tra i due popoli non finirà bene.

"Sognerei uno Stato palestinese tutto loro - ha detto Mauro Corona - Ce n'è terra lì. Dividiamolo a metà. Uno Stato loro e lo Stato di Israele. Ma non credo che finirà bene perché da quando è nato Cristo laggiù continuano a uccidersi. Lì uno dei due deve soccombere e l'altro se la godrà. È una cosa infame questa".