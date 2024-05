Kate Middleton e William "stanno attraversando l'inferno": il quadro choc della stilista

05 maggio 2024 a

Kate Middleton e il principe William stanno cercando di proteggere la loro famiglia dalla corsa all'ultimo scoop. Poco filtra, infatti, sulla salute della principessa del Galles. Il popolo inglese, però, è ansioso di saperne di più e spera nell'arrivo di buone notizie. La stilista Amaia Arrieta, creatrice ufficiale degli abiti dei principini George, Charlotte e Louis, non ha esaudito i desideri degli inglesi, rivelando un quadro preoccupante e descrivendo la vita del futuro re e della futura regina come un “inferno”. Il motivo, sebbene sia intuibile, è legato alla battaglia contro il cancro di Kate.

Come premesso, a parlare al Telegraph è stata la stilista spagnola definita una "confidente" della coppia reale. “Stanno attraversando l’inferno”, ha detto Arrieta riferendosi alla chemioterapia. La diagnosi è arrivata dopo un intervento all'addome di cui inizialmente si ignorava la causa. In un primo momento, l'ipotesi del tumore era stata esclusa. Ulteriori accertamenti, tuttavia, hanno certificato il contrario. "Spero che tornino presto insieme in pubblico“, ha detto Amaia Arrieta di William e Kate, senza aggiungere parole cariche di ottimismo. I diretti interessati, intanto, chiedono implicitamente riservatezza. “Stiamo bene. Le cose vanno bene”, ha dichiarato il principe del Galles durante la sua ultima apparizione pubblica.