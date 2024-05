Kate Middleton operata da medici italiani. La rivelazione sull'intervento all'addome

02 maggio 2024 a

C’è la mano italiana dietro l’operazione all’addome di Kate Middleton. Ad intervenire sulla principessa del Galles sarebbe stata infatti una equipe medica proveniente dal Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata resa nota da Gente. A fine marzo Kate aveva svelato di avere il cancro, pubblicando un video che andava a rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute per la prima volta dopo l'intervento all'addome andato in scena lo scorso gennaio in una clinica di Londra. In quell’occasione la moglie del principe William aveva reso noto che inizialmente si pensava che la sua condizione non fosse tumorale, ma in seguito a all'intervento chirurgico all'addome le è stato diagnosticato un cancro ed è stata quindi sottoposto ad una chemioterapia preventiva.

La scelta di rendere tutto pubblico fu molto apprezzata dai cittadini inglesi. Inoltre, nelle ore successive all’annuncio di Kate Middleton, le visite alla pagina web del National Health System britannico dedicata ai sintomi del cancro sono state in media una ogni tre secondi. Il professor Peter Johnson, responsabile per il cancro dell’NHS England, aveva dichiarato che "la coraggiosa decisione" della principessa del Galles "salverà delle vite".