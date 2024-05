Stasera Italia, Verderami smaschera la M5S Orrico: "Ha imparato il compitino"

Sullo stesso argomento: Separati in casa e scissione quasi inevitabile: il retroscena che scuote il Pd

Ormai la politica italiana è caratterizzata da una situazione di incessante e perpetua campagna elettorale. Il discorso è ancor più accentuato se si considera che manca soltanto un mese all’appuntamento con le elezioni europee, storicamente uno degli scogli più significativi durante una legislatura. Nei talk vengono chiamati in causa i rappresentanti dei diversi partiti e i loro interventi sono spesso preimpostati in funzione dell’affronto mirato a questo o quell’avversario politico. È per tale ragione, forse, che il navigato giornalista Francesco Verderami ha colto in fallo l’esponente del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico e ha deciso di redarguirla durante la puntata di Stasera Italia in onda su Rete 4. “Penso che bisogna uscire dalle battute prese e riportate per presentare il compitino in televisione”, ha tuonato l’editorialista del Corriere della Sera, stufo delle solite lezioncine imparate a memoria per bistrattare lo schieramento rivale.

Ma muoviamo un passo all’indietro. Cosa ha riferito la deputata grillina durante il suo intervento? Si stava parlando della candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni Europee per la Lega, la questione in assoluto più dibattuta dell’intera settimana politica, e lei ha iniziato tutto un ragionamento critico sulla maggioranza di governo in toto: “Matteo Salvini sta facendo confusione, poi non capisco come mai in Europa sul tema dell’immigrazione tutto il centrodestra abbia accettato un patto per l’asilo che non cambia la situazione dell’Italia, che rimarrà ancora sola nella gestione dei flussi migratori”.

L’ospite della conduttrice Sabrina Scampini ha creato un bel minestrone, finendo col trattare la tematica delle guerre: “La Lega si riscopre pacifista dell’ultimo quarto d’ora, quando fino a un mese fa nell’ultima risoluzione votata in Parlamento sull’invio delle armi a Kiev si esprimeva a favore”. Tutto questo per asserire che “non esiste da parte loro una visione di Europa così come un progetto politico nel Paese, al di là delle candidature”. Non si fa scappare neanche un attacco al Premier Giorgia Meloni: “Prende in giro gli italiani essendo l’unica candidata Presidente del Consiglio in Europa, che poi però eleggeranno uno come Vittorio Sgarbi, che era uscito dalla porta e ora sta rientrando dalla finestra”.

A questo punto del promemoria Verderami non ce la fa più e con l’audio aperto sbuffa vistosamente, pronunciando anche un “mamma mia” che da solo spiega molto più di mille altre parole. Il resto è quanto si è riferito in principio. Perché in televisione è fondamentale anche misurare la dialettica, l’efficacia di ciò che si dice, e soprattutto di come lo si dice.