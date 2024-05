Re Carlo, “dolori senza tregua”. Il vero problema che fiacca il sovrano

02 maggio 2024 a

Continuano le voci senza sosta sulle condizioni di salute di Re Carlo. L’ultimo aggiornamento arriva dal settimanale Gente, che svela come il sovrano del Regno Unito “sia fiaccato da dolori alle ossa che non gli lascerebbero tregua”. La rivista afferma di aver raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale della Gran Bretagna, che andrebbero in netta controtendenza rispetto alle rassicurazioni sulla salute di Re Carlo evidenziate dal comunicato di Buckingham Palace che annunciava il ritorno del monarca agli impegni pubblici.

La nota della famiglia reale infatti voleva smentire alcuni tabloid britannici, che avevano sganciato la bomba: le cose per il re non andrebbero affatto bene e starebbe molto peggio di quanto lasciano intendere dal suo staff. Carlo in particolare non reagirebbe bene alle cure anti-tumorali e Buckingham Palace avrebbe già apportato delle modifiche al "Menai Bridge", il protocollo ufficiale per il funerale del sovrano. "Naturalmente è determinato a sconfiggere il cancro. Tutti restano ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere”, la confidenza di un vecchio amico di famiglia riferita dal Daily Beast. Nel frattempo però Re Carlo III il 30 aprile è ufficialmente tornato agli impegni pubblici per la prima volta dal 6 febbraio, quando Buckingham Palace annunciò che si sarebbe preso una pausa per concentrarsi sulle terapie per tumore che gli è stato diagnosticato. Accompagnato dalla moglie Camilla, il sovrano ha visitato un ente di beneficenza per la cura del cancro.