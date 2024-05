Harry presto a Londra. "Non vede l'ora": il desiderio e l'affetto per re Carlo

04 maggio 2024 a

Conto alla rovescia per il ritorno di Harry a Londra. Il duca di Sussex è atteso nel Regno Unito per la partecipazione, l'8 maggio, a una cerimonia in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Manca quindi poco al grande giorno e alla possibilità di un nuovo incontro con re Carlo III: si tratterebbe infatti della seconda visita ufficiale al sovrano dopo che gli è stato diagnosticato un cancro. Il popolo inglese freme e spera vivamente che questa possa essere l'occasione per una riconciliazione. Se alcune voci spengono la speranza (facendo circolare l’indiscrezione secondo cui il monarca non avrebbe tempo di dedicare uno spazio al figlio), c'è anche chi sostiene che il secondogenito "non vede l'ora di riabbracciare il padre".

Stando a quanto si apprende, Harry sarebbe "molto ansioso" di vedere il padre durante il suo viaggio a Londra e si dice che abbia "mantenuto" con lui "contatti regolari" da quando Buckingham Palace ha annunciato al mondo intero del tumore. Dopo il ritorno agli impegni pubblici, il sovrano presenzierà alla cerimonia degli Invictus Games. "È chiaro che non vede l'ora di vedere suo padre mentre continua il suo recupero, anche se la maggior parte delle persone si aspetta un'altra riunione di qualche tipo la prossima settimana", riporta una fonte al Sun.