Belen Rodriguez riappare sui social: "Sono stata malissimo". Cosa è successo

Belen Rodriguez, mondo della tv a parte, sta dedicando tutte le sue energie a una nuova linea di prodotti cosmetici. Sui social network da giorni lancia foto e brevi video per promuovere il suo nuovo progetto. Curiosi i suoi follower, che pare abbiano già apprezzato la novità. L'entusiasmo per la sfida, però, è stato presto oscurato da un down fisico. Un'intossicazione alimentare l'ha costretta a spegnere il cellulare per 48 ore. Poi la comunicazione. Struccata e un po' provata dal malessere, l'argentina si è ripresa e, sulle storie Instagram ha raccontato quanto le è accaduto.

"Allora, vi registro queste storie così, con questa bellissima faccia struccata perché adesso dicono che va di moda essere ‘real’, il ‘crudo’ giusto? Ecco, più crudo di così è impossibile. L’altro giorno, non ieri perché sono stata a letto tutto il giorno infatti le mie amiche erano preoccupate perché non rispondevo al telefono, dopo la presentazione di Rebeya, mi sono presa un’intossicazione alimentare e non vi racconto il resto perché non è elegante, proprio per niente, insomma non è da me", ha detto. "Ho dormito 48 ore di fila, sono stata malissimo ma davvero male che più male di così non si può. Mi dispiace tantissimo perché ero molto emozionata e volevo raccontarvi tutto dell’evento. Adesso cerco di riprendermi e poi vi presenterò anche i prodotti”, ha aggiunto.