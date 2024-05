Milly Carlucci rompe il silenzio su Samuel Peron: "Percorso concluso"

02 maggio 2024 a

Samuel Peron è uno dei concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei famosi, il reality-show che trasforma i vip in veri e propri naufraghi. Milly Carlucci, che con Ballando con le stelle ha lanciato il ballerino nel mondo della tv, ha rotto il silenzio sull'addio del coreografo alla trasmissione del sabato sera di Rai 1 e ha commentato la sua decisione di partecipare al programma targato Mediaset e condotto da Vladimir Luxuria. "Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso", ha dichiarato la padrona di casa del contenitore di danza che più intrattiene il pubblico.

Come riporta Nuovo Tv, poi, Milly Carlucci ha anche rivelato alcune novità che vorrebbe introdurre nel suo show. La conduttrice ha confessato che vorrebbe Mara Maionchi nel cast dei vip della prossima edizione di Ballando con le stelle. "Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle - ha spiegato -. Penso che sarebbe una cosa molto bella". Intanto, le avventure dei naufraghi continuano e proprio Samuel Peron è stato il protagonista di una bellissima sorpresa nelle ultime puntate. Il ballerino ha ricordato la mamma, scomparsa da poco, e ha salutato il papà presente in studio.