Samuel Peron, "non potrò comunicare": il messaggio prima della partenza

Samuel Peron è pronto. Stasera, in prima serata su Canale 5, partirà la nuova attesa edizione de "L’ Isola dei famosi". Alla guida della diretta del reality ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L'inviata in Honduras, invece, sarà Elenoire Casalegno. Vladimir Luxuria, che nella storia del programma ha ricoperto tutti i ruoli da naufraga (e vincitrice) a inviata, opinionista e ora conduttrice, sarà garante del vero "spirito dell’Isola", avendolo vissuto in prima persona. Uno spirito che quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza. "Ciao a tutti. Quando vedrete questo video, io sarò sicuramente senza cellulare. Quindi non potrò più comunicare con voi, ma ci sarà chi lo farà a e mi seguirà tutta la parte social": sono le ultime parole pronunciate dal ballerino in un video prima dell'aspettato tuffo.

"Già da adesso io vi ringrazio per il sostegno e il supporto. Come potete notare, stiamo per partire. Vi ringrazio già. Per me sarà un'esperienza unica e non vedi l'ora di immergermi in questo viaggio incredibile. Che dire? Ci sentiamo al mio ritorno", ha aggiunto nel filmato pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. "Questo è un messaggio per voi. Vi ringrazio già in anticipo per il supporto e l’amore che mi dimostrate da sempre, spero di non deludervi e di fare del mio meglio!", ha scritto ancora, per poi concludere: "Seguitemi e sostenetemi. In questa esperienza avrò bisogno di voi più del solito. Ci vediamo in diretta in prima serata, su Canale 5!", ha concluso.