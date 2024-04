Samuel Peron non trattiene le lacrime e crolla: "Ho cercato di metabolizzare"

06 aprile 2024 a

Da Ballando con le stelle a L'Isola dei Famosi. Samuel Peron, ospite a Verissimo, si è detto più che pronto per la nuova avventura da naufrago. Lunedì 8 aprile il ballerino della corte di Milly Carlucci sbarcherà sull’isola di Cayos Cochinos, nel territorio dell’Honduras. Il coreografo ha concesso una lunga intervista alla conduttrice del programma di Canale 5 e ha raccontato anche della sua infanzia e del dolore provato dopo la scomparsa della mamma. "Ho avuto un'infanzia bellissima perché l'ho vissuta proprio intensamente. Sono stato a contatto con la natura con gli animali...", ha detto, costretto poi a fermarsi per la forte commozione. "Mi hai fregato. Pensavo di resistere", ha aggiunto rivolgendosi a Toffanin. "La mamma è la mamma", ha cercato di confortarlo lei.

Poi, superata la difficoltà del momento, Peron ha ripreso la parola: "La natura mi permette di sentirmi libero. Avevo i miei animali, il mio asinello, i miei agnellini. E' stata bella. Non posso dire niente e spero di farla vivere anche a mio figlio". "Ti ha migliorato essere papà?", ha chiesto Toffanin, spostando il focus della conversazione sul futuro. "Mi ha sensibilizzato in maniera estrema. Non lo avrei mai pensato. Capisco di più i miei genitori", ha confessato il ballerino. Non è mancato il ricordo della mamma, venuta a mancare due mesi fa. "Due anni sono pochi. Ho cercato di metabolizzare. Eravamo molto legati. Le belle emozioni ci terranno sempre uniti", ha ammesso.