Piero Fassino "indagato", la commessa: "Quando l'ho visto entrare di nuovo..."

La Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per tentato furto in cui Piero Fassino risulterebbe indagato. Lo scrive Repubblica in relazione al caso del profumo finito nella tasca del parlamentare del Pd nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Si tratta di una "procedura standard" dopo che il sostituto procuratore del comune laziale, Alessandro Gentile, ha ricevuto l’informativa di quattro pagine redatta dalla Polaria, la polizia aeroportuale, e cinque video, quattro sequenze delle telecamere di sorveglianza e un montaggio dei diversi momenti che proverebbero la sottrazione del profumo e l’uscita dal negozio. Secondo il Corriere della sera, Fassino sarà sentito in tempi "stretti" dai pm.

Intanto parla la donna che per prima ha segnalato il comportamento dell'ex sindaco di Torino tra gli scaffali. "Era dicembre 2023, prima di Natale, non ricordo bene il giorno. Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l’ho riconosciuto. Poco dopo, con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l’ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto. Quella è stata la prima volta, poi sono arrivate le altre due", racconta la donna, sui 30 anni, a Repubblica. La sua testimonianza è nell'informativa della Polaria, insieme a quelle di altri dipendenti del duty free.

"Il 27 marzo quando l’ho visto entrare di nuovo da noi ho pensato 'Vuoi vedere che succede di nuovo?' - dice ancora la donna - Ero con una collega. Lei è andata a chiamare la sicurezza, io l’ho seguito mentre andava via. Il profumo lo aveva messo in tasca, sempre uno Chanel Chance". Il 15 aprile è intervenuta anche una guardia giurata: "Abbiamo chiamato la polizia e gli investigatori lo hanno identificato. Non ci ha detto nulla. Non ha reagito con frasi come “Lei non sa chi sono io”, ha solo tentato di pagare", ha detto il vigilante. Ma visti i precedenti, di cui tuttavia non ci sono prove video, è scattata la denuncia.